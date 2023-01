BK Wielrennen in Izegem: op zoek naar de opvolger van Tim Merlier. Ontdek het parcours hier

Zondag 25 juni gaan ze in Izegem op zoek naar de nieuwe Belgische kampioenen op de weg. De opvolgers van Tim Merlier en Kim de Baat krijgen een relatief vlakke omloop in en rond Izegem.

Wielerliefhebbers kunnen in Izegem een hele dag van de koers genieten. Met ploegvoorstellingen en de start op de Grote Markt, de lokale ronden door het centrum en de finish in de Ambachtenstraat is Izegem die dag het epicentrum van het Belgische wielrennen. De opvolgers van Tim Merlier en Kim de Baat kennen we na een wedstrijd van respectievelijk 226,5 km bij de mannen en 133,7 km bij de vrouwen.

(lees verder onder de foto)

"Wind belangrijke factor"

“De omloop die voor de kampioenschappen in Izegem uitgetekend werd, is een typisch kampioenschapsparcours”, zegt Wim Van Herreweghe, parcoursbouwer en koersdirecteur van organisator Flanders Classics. “De finale bestaat uit lokale lussen, 4 voor de mannen en 2 voor de vrouwen, die dwars door het stadscentrum lopen en ook deelgemeentes Emelgem en Kachtem aandoen. In het eerste deel van de lokale ronde trekken we ook naar het centrum van Ingelmunster. Daarna volgt het parcours vooral brede wegen waar de wind een belangrijke factor kan spelen en het tempo hoog zal liggen.”

(lees verder onder de foto)

Het is bovendien voor het eerst dat stad Izegem een BK wielrennen verwelkomt en dat willen ze uiteraard niet onopgemerkt voorbij laten gaan. “Het is voor onze stad en onze inwoners een eer om het BK wielrennen te mogen organiseren. We zullen samen met ondernemers en verenigingen voor heel wat ambiance langs het parcours zorgen, waardoor elke bezoeker ongetwijfeld een fantastische dag zal beleven”, vertelt burgemeester Bert Maertens.

Kroon op het werk

Met Izegem trekt het BK na Middelkerke 2022 in 2023 dus opnieuw naar West-Vlaanderen. Nathalie Clauwaert, algemeen directeur Belgian Cycling: “De plannen voor een langdurige samenwerking werden reeds in 2018 gesmeed. Binnen deze samenwerking was Belgian Cycling reeds te gast in Lendelede (2019) en Ingelmunster (2021). Het BK in Izegem vormt de kroon op het werk van deze 4-jarige vruchtbare samenwerking. We zijn de Stad Izegem en haar omliggende gemeenten dan ook erg dankbaar voor deze ondersteuning.”