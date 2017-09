BK wielrennen voor bakkers en beenhouwers

Het karakter hebben om te trainen en door te zetten voor een kampioenschap, het is niet iedereen gegeven. Maar het is nog eens dubbel zo moeilijk als je bijna elke dag middenin de nacht moet opstaan om te beginnen werken en daarnaast een gaatje moet zien te vinden om op de fiets te kruipen. En toch kan het, bewijzen de bakkers die vandaag deelnemen aan het Belgisch kampioenschap wielrennen in Zedelgem.

Het zijn bakker Gerdy van Bakkerij Gerdy in Zedelgem en slager Andy van slagerij De Jachthoorn in Ruddervoorde die de wedstrijd al een paar jaar organiseren. Normaal neemt het duo zelf ook deel aan de koers, maar deze keer moet Gerdy door een blessure het aan zich laten voorbijgaan. De wedstrijd wordt gereden in twaalf rondes over 66 kilometer.