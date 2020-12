Blanco volleybalseizoen in nationale reeksen

Geen stijgers en geen dalers, dat is het verdict in alle nationale reeksen en promoreeksen van het volleybal. Het indoorseizoen zal afgewerkt worden vanaf het moment dat dit door de overheid terug toegelaten wordt, maar dan zonder een eindrangschikking op te maken.

Volley Vlaanderen, Volley Belgium en Fédération Volleyball Wallonie-Bruxelles hebben samen beslist om het huidige volleybalseizoen in de nationale reeksen en promoreeksen blanco te verklaren. Dat betekent dat er na dit seizoen geen dalers of stijgers zullen zijn. Enkel in de Ligareeksen zal er een eindklassement opgemaakt worden om de Europese tickets te verdelen, maar ook daar zijn er geen dalers aan het einde van het seizoen 2020-2021.

Seizoen wordt nog afgewerkt

Ondanks deze beslissing zal het huidige indoorseizoen nog afgewerkt worden vanaf het moment dat de overheid hiervoor groen licht heeft. Zoals de zaken er nu voorstaan, zal die heropstart wellicht op 15 januari 2021 gebeuren en dat volgens de bestaande reglementen en met strikte naleving van de huidige Covid-19 protocols.