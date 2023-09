Blankenberge karig beloond met gelijkspel

Met Blankenberge en Wambeek-Ternat staan twee promovendi in derde amateur tegenover elkaar. De thuisploeg geeft wel veruit de beste indruk, met vlot voetbal onder regie van Renato Neto. Savaete kopt een wenkende kans voorlangs, maar vooral Gianni Longueville is ongelukkig. Twee keer stuit hij op de bezoekende keeper, en hij heeft gewoon pech als een magistrale vrije trap via het lat buiten botst.

In de tweede helft komen de Brabanders zowaar op voorsprong via De Coster, maar Blankenberge geeft niet op. Neto en Savaete brengen Blankenberge verdiend op voorsprong.

Maar in de slotseconden loopt het verkeerd af. Een verre vrije trap van de keeper wordt verkeerd ingeschat door de verdediging, en

Nabil El Abed

profiteert maximaal. 2-2, een koude douche voor Blankenberge.