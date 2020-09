Blankenberge verplaatst start Binckbank Tour naar Sea Life

De Binckbank Tour start op 29 september, een rit van Blankenberge naar Ardooie over goed 150 kilometer.

Dat zou normaal een feestelijk moment moeten zijn, maar door de coronapandemie kan dat nu niet. De start verhuist van de Grote Markt naar het Sea Life Center, omdat afstand houden daar wel mogelijk is. "

Eerst lokale ronde

“Volgens de maatregelen mogen maximum 400 personen samenkomen, maar de start van de BinckBank Tour trekt jaarlijks heel wat meer volk. Hierdoor werd er beslist om geen evenement te koppelen aan de start van de etappe, zo kunnen we aanwezige wielerliefhebbers beter spreiden en moeten we ze niet samenbrengen op één locatie. De renners zullen bij de start eerst een lokale omloop van ruim 21 kilometer in en rond Blankenberge rijden. Er is ook een eerste tussensprint voorzien ter hoogte van Corsendonck Duinse Polders,” zegt schepen van sport Nadia Cloetens.