Blessin en Clement genomineerd voor coach van het jaar

Dat heeft de Pro League bekendgemaakt. De Pro League Awards vieren hun terugkeer na een jaar afwezigheid door de coronapandemie. Clement kan zichzelf opvolgen op de erelijst, in 2019 werd hij op weg naar de titel met KRC Genk al eens verkozen tot Coach van het Jaar. Dit jaar ligt hij met Club Brugge op koers voor een tweede opeenvolgende landstitel, al is de riante voorsprong van blauw-zwart intussen gekrompen tot vijf punten op Genk, met nog vier speeldagen te gaan in de Champions' play-offs.

Blessin greep met KV Oostende nipt naast de top vier en staat met de kustploeg aan de leiding in de Europe play-offs. Kompany tot slot loodste het jonge Anderlecht in zijn debuutjaar als coach naar de derde plaats in de reguliere competitie en een stek in de Champions' play-offs. Op maandag 24 mei worden de winnaars van de Pro League Awards bekendgemaakt. Er werd ook gestemd voor de Profvoetballer van het Jaar in 1B, de Profvoetbalster van het Jaar, Belofte van het Jaar, Coach van het Jaar en Scheidsrechter van het Jaar.