Zulte Waregem-middenvelder Sander Coopman heeft zondag in de competitiewedstrijd van Essevee op Stayen een verstuiking aan de enkel opgelopen.

Dat laat de Bekerwinnaar weten op de website. De West-Vlamingen reageren opgelucht, want hadden een zwaardere blessure verwacht. De medische staf volgt de blessure van Coopman van dag tot dag op. Het is nog onduidelijk hoe lang hij out zal zijn. Zulte Waregem huurt de 22-jarige Coopman voor het tweede seizoen op rij van Club Brugge. De middenvelder kwam dit seizoen al tot 24 optredens voor Essevee, waarin hij twee keer scoorde.