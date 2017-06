700 rijders staan aan de start in de Gentse Blaarmeersen. Het is over de koppen lopen. BMX is populair, alleen West-Vlaanderen doet niet mee. Heel veel West-Vlaams eremetaal was er dan ook niet.

West-Vlaanderen telt 3 clubs, waarvan twee in Oostende. Het is misschien vreemd dat het West-Vlaams Kampioenschap in Gent wordt gereden en niet in Oostende.

Crupi team uit Zedelgem wil de sport in West-Vlaanderen promoten. Het team met gesponsorde fietsen, een manager, een mental coach is professioneel met BMX bezig. Het team zoekt over heel het land naar jong talent.