Ligt het aan Delfine Persoon of niet? Boksen in onze provincie en ook daarbuiten is populairder dan ooit.

In West-Vlaanderen alleen al zijn er 17 clubs, in 2 jaar tijd kwamen er 4 nieuwe clubs bij. Boksen is hip, allang niet meer marginaal, en ’t is voor velen de ideale conditietraining of ontspanning. Wij trokken naar een nieuwe club in Roeselare, de Sugar Boxing Club, een club die in geen tijd een ledenlijst heeft van zowat 250 leden.