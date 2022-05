Bokskamp Delfine Persoon definitief afgelast door dood sjeik

De prestigieuze bokskamp van Delfine Persoon in Dubai kan niet doorgaan. Dat komt door de plotse dood van de president van de Verenigde Arabische Emiraten, sjeik Khalifa bin Zayed Al-Nahyane. Eerst had de organisatie de kamp slechts uitgesteld naar maandagavond.

Delfine Persoon was in Dubai klaar voor een bokskamp in het voorprogramma van de Amerikaanse legendarische boksvedette Floyd Mayweather. Ze zou het opnemen tegen een Française. Maar vrijdag is bekend geraakt dat de president van de Verenigde Arabische Emiraten, sjeik Khalifa bin Zayed Al-Nahyane, is overleden. Daardoor is er een periode van rouw in de Verenigde Arabische Emiraten en zijn heel wat evenementen afgelast.

De bokskamp gaat zeker niet door. De organisatie bekeek om de kamp uit te stellen naar maandagavond, maar ook die datum komt blijkbaar te vroeg.

Boksen op helikopterplatform

Delfine Persoon keek hard uit naar de kamp die tot de verbeelding sprak. De locatie zou het helikopterplatform van het Burj Al Arab-hotel geweest zijn. Dat vertelde ze ons in een filmpje (zie hieronder) toen ze nog niet wist dat de kamp niet zou doorgaan.

Had Persoon die kamp gewonnen, was ze heel dicht bij een groot titelgevecht en dat geld kan ze goed gebruiken voor de bouw van de nieuwe bokszaal in Gits. Tegen de zomer zou die klaar moeten zijn.