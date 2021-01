Bondscoach Philip Mestdagh keert terug naar Namen

Philip Mestdagh is de opvolger van Jan Callewaert, sinds begin dit seizoen T1 van Namen. Callewaert en de club zetten in onderling overleg een punt achter de samenwerking.

Mestdagh zal Namen tot het einde van het seizoen coachen. "Het is nog altijd de bedoeling in het buitenland aan de slag te gaan", verklaart de coach van de Belgian Cats aan Belga. "Maar gezien de situatie met het coronavirus is dat moeilijk. En ik wil geen enkel risico nemen. De voorzitter van de club heeft me vrijdagavond gebeld om me de situatie uit te leggen. Ik heb aanvaard om te depanneren tot het einde van het seizoen."

Sinds het begin van het seizoen begeleidde Mestdagh jeugdteams in Kortrijk. De Coach van het Jaar legt die functie echter neer en begint binnen een tiental dagen als T1 van Namen, dat volgende week nog zonder Mestdagh aantreedt in Roemenië voor de FIBA EuroCup.