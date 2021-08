Bondsparket vervolgt KV Oostende en financieel directeur wegens heisa na Standard

Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft vrijdagavond beslist om KV Oostende en zijn financieel directeur te vervolgen. Aanleiding is de kritiek die zij via WhatsApp uitten ten aanzien van scheidsrechter Visser, na de nederlaag tegen Standard (1-0) vorige speeldag.

KV Oostende verloor de wedstrijd op bezoek bij Standard met 1-0, na een betwistbaar doelpunt van Selim Amallah, die buitenspel leek te staan. Scheidsrechter Visser en de VAR waren bij de bezoekers kop van jut. Blessin foeterde voor de camera, Ganaye trok van leer op Twitter en daags nadien verspreidde KV Oostende ook een vlammend communiqué met cynische ondertoon.

Ook financieel directeur trok van leer

Het Bondsparket kwam bovendien te weten dat financieel directeur Thorsten Theys meteen na de match een aantal boze WhatsApp-berichten stuurde naar competitiemanager en integriteitsofficier Thibault De Gendt van de KBVB, waarin hij zich weinig respectvol uitliet over de arbitrage. Het dossier licht drie berichten in het bijzonder uit. Zo stuurde Theys dat "...we de volstrekt incompetente en hoogstwaarschijnlijk corrupte arbiters hoogstwaarschijnlijk niet mogen aanspreken in de neutrale zone...hoogstwaarschijnlijk zal een groot licht van een bondsprocureur dan weer zijn volledig onpartijdig licht laten schijnen".

Het tweede bericht luidde als volgt: "Ik heb 1 vraag...leg me eens uit waarom dit geen buitenspel is en leg me tegelijk uit waarom incompetente en debiele arbiters niet buitengetrapt worden en de voetbalbond deze lamentabele toestand blijft steunen..het wordt de hoogste tijd dat die honden voor de rechtbank kunnen worden gedaagd...een echte rechtbank dan, geen zoals we die bij jullie kennen." In een laatste WhatsApp-bericht vroeg de CFO zich af "welke service jegens KVO gemanaged zal worden".

Boete voor KVO, Theys riskeert ook schorsing

Het Bondsparket veroordeelt de communicatie naar een KBVB-vertegenwoordiger met klem. "De gebruikte bewoordingen, de geschetste context en de boodschap getuigen van een weinig professionele houding en een duidelijke normvervaging van een aangeslotene, tevens gerechtigd correspondent en COO van een club uit het profvoetbal", klinkt het. "Dat is een schending van het bondsreglement, te meer omdat zo'n berichten de KBVB schaden."

Zowel Theys individueel als KV Oostende als club worden voor deze feiten vervolgd en zullen binnenkort voor het Disciplinair Comité moeten verschijnen. "Het aanvechten van beslissingen en het geven van kritiek moet zonder meer kunnen, maar wel binnen aanvaardbare normen. Deze zijn hier overschreden", klinkt het in de bondsactie. Het Bondsparket zal ter zitting vragen de financieel directeur zes maanden te schorsen (waarvan drie effectief) en een boete van 3.000 euro (waarvan 2.000 effectief op te leggen). De kustploeg zelf riskeert een boete van 5.000 euro.