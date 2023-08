Bonne heeft eerste kilometers van zwemtocht achter de rug: 'krijgt om het half uur eten'

Na een dag uitstel is ultrazwemmer Matthieu bonne vanmorgen begonnen aan zijn nieuwe wereldrecordpoging. In de Golf van Korinthe in Griekenland wil hij zo ver mogelijk zwemmen zonder hulpmiddelen.

Normaal zou de Bredenaar gisterenochtend al gestart zijn, maar de hevige wind en de hoge golven zorgden voor een gevaarlijke situatie op zee. De omstandigheden zijn vandaag beter dan gisteren. Het Griekse zeewater heeft nog steeds een temperatuur van 27 graden Celsius.

72 uur

Vanmorgen om 9 uur is hij dan effectief in de zee gesprongen. Intussen zijn de eerste kilometers afgelegd. Maar Matthieu Bonne heeft nog een lange weg te gaan. Hij wil minstens 127 kilometer zwemmen zonder hulpmiddelen zoals een wetsuit of een sporthorloge.

De tocht zal tussen de 48 en 72 uur duren. Momenteel staat het record op Olympiër Neil Agius. Hij zwom 125,7 kilometer in open water.

Zijn tocht is live te volgen.

Uitdagingen

"Matthieu kende een goeie nachtrust", klinkt het in een persmededeling. Dagen zwemmen aan één stuk, gebeurt niet zonder de nodige voorbereidingen. Zoals: wat eet zo'n ultrasporter dan? "Vijf eieren, 125 gram rijst met olijfolie en 100 gram pure chocolade, goed voor een totaal van ongeveer 2500 kcal", zegt zijn crew. "Om het half uur blazen we op een fluitje zodat Matthieu even naar de boot kan komen om te eten en te drinken."

Op foto's is ook te zien hoe Bonne volledig ingesmeerd is met zonnecrème, want in het water is de kans groter om te verbranden.