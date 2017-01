Bosmans wint Kasteelcross

Reportage vanavond in het Nieuws vanaf 18u30

Wietse Bosmans heeft de Kasteelcross in Zonnebeke geworden. Wout van Aert en Mathieu Van der Poel stonden niet aan de start.

Zonder van Aert en Van der Poel kregen de andere veldrijders nog eens de kans om te winnen. Wietse Bosmans trok al vroeg in de aanval. Hij kreeg aanvankelijk ook Michael Vanthourenhout, Baestaens en Venturini mee. Maar in de vierde ronde kwamen de Franse kampioen Venturini en Vanthourenhout zwaar ten val. De zege was meteen gaan vliegen voor de West-Vlaming. Bosmans reed daarna weg van Baestaens. Hij diepte zijn voorsprong ronde na ronde verder uit en wint solo. Baestaens wordt tweede. Vanthourenhout mocht na een knappe remonte nog als derde op het podium. Klaas Vantornout werd vierde.