De Belgische vrouwen waren dan ook voortdurend op achtervolgen aangewezen.Een valse start dus voor de Belgische basketvrouwen, die op dit EK een van de kanshebbers op eremetaal zijn en later deze zomer ook voor olympische glorie in Tokio mogen gaan. Frankrijk, Spanje en Servië zijn de andere favorieten. In groep C nemen de Cats het ook nog op tegen Slovenië (vrijdag) en Turkije (zondag).