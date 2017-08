Hij werkte tijdens de Play-Offs en in het tussenseizoen hard aan zijn revalidatie, maar zal langer out zijn dan verwacht. In overleg met de sportieve en medische staf is beslist om het letsel nu vrijdag operatief te behandelen. De revalidatie van Bossut, die met twee gestopte strafschoppen een groot aandeel had in de bekerwinst, wordt geschat op drie maanden.