Braet pakt eerste provinciale tijdrittitel

Aaron Stockx zette de eerste richttijd neer over de drie ronden van dik zes kilometer, 25'25". Gust Lootens was de eerste die onder de tijd van Stockx kon duiken, 25'21", maar toen moesten de grote kanonnen nog komen. Loran Cassaert kende pech, en moest met een gewone fiets verder rijden. Na een ronde was de beste tijd voor Vito Braet, net iets sneller dan Robin Orins en Ceriel Desal. Een situatie die niet meer zou veranderen, en dus is Vito Braet de nieuwe provinciale kampioen. "Dit is een primeur, want ik heb nog noiit een tijdrit gewonnen," glunderde de Zwevezelenaar. "Dit is mijn trainingsparcours, dus ken ik het hier behoorlijk goed. Ik ben voorzichtig gestart, maar in de stukken tegen wind heb ik wel vol gas gegeven. Ik wist wel dat ik vorm was, want vorige week was ik nog tweede in Dwars door Wingene. Maar een tijdrit winnen is toch nog wat anders.".

Ook eerste provinciale titel voor Gilles Borra

Borra is de man in vorm bij de elite zonder contract. De renner uit Diksmuide reed een regelmatig kampioenschap, zette telkens de beste tussentijden neer en finishte in 25'09". Daarmee was hij 35 seconden sneller dan de uittredende kampioen, Filip Speybrouck. Derde man op het podium is Lars Van Coppenolle van de Molenspurters Meulebeke. Hij was twee seconden sneller dan Anthony Debuy, de provinciale wegkampioen. Ruben De Marez moet dit jaar tevreden zijn met de vijfde plaats.