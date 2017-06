Bram woont ondertussen vijf jaar in Nederland en traint in Flik Flak den Bosch, zijn eerste doel is het Nederlandse team halen en naar het EK en WK trekken.

“Het Nederlandse team is normaal gezien sterker dan het Belgische team, zij haalden immers de Spelen in Rio maar ik zal knokken en trainen want mijn doel is één van hen zijn”, aldus een gemotiveerde Bram.