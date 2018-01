Matthieu Bonne uit Bredene wil in april de ‘Marathon des Sables’ tot een goed eind brengen en is volop aan het trainen.

De extreme loopwedstrijd in de Marokkaanse woestijn is één van de lastigste ter wereld. Een huzarenstukje, want de Matthieu Bonne uit Bredene liep in juli pas zijn eerste marathon. Hij traint nu volop in de duinen en op het strand. Een tijdje geleden bedwong de Bredenaar ook al de Mont Blanc. Zijn ultieme droom is de beklimming van de Mount Everest.