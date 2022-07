De Trofee van Vlaanderen in Reningelst, een internationale wedstrijd voor juniores, is gewonnen door de Brit Jed Smithson.

Lars Vanden Heede uit Olsene is de man van de wedstrijd. In de voorlaatste ronde probeert hij eerst samen met de Nederlander Pepijn Veneenigs, later alleen, om weg te raken. Maar tevergeefs, het peloton raapt de pupil van Rik Devoogdt weer op, en maakt zich dan klaar voor de massaspurt. Ook daarin doet Vanden Heede nog mee voor de zege, maar die is voor de Brit Jed Smitson, een zucht sneller dan zijn landgenoot Dylan Hicks. Morgen is er in Reningelst de Internatie.