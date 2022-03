Brit Samuel Watson sprint naar zege in Kattekoers

De Brit Samuel Watson heeft de Kattekoers, de beloftenwedstrijd van Gent-Wevelgem, op zijn naam geschreven. Davide Bomboi is de eerste Belg op de negende plaats.

Al vroeg in de wedstrijd kiezen de Est Artjom Köster, de Let Pauls Rubenis en de Spanjaard Jokin Murguialday, die al prof is bij Caja Rural, het ruime sop. De vluchters lopen 4 minuten uit, maar de eerste passage door de heuvelzone op ongeveer 60 kilometer van de streep doet hun voorsprong snel slinken.

Oversteek op plugstreets

Op de plugstreets, met nog om en bij 40 kilometer voor de boeg, maken zes renners de oversteek naar de kopgroep. Samuel Watson, Adam Holm Jorgensen, Romain Grégoire, Axel Huens, Bodi Del Grosso en Sakarias Koller Loland sluiten aan.

Actie op Kemmelberg

Niet veel later, op de tweede beklimming van de Monteberg loopt alles weer samen. De daaropvolgende Kemmelberg verleidt een paar jongens tot een versnelling en Soren Waerenskjold, prof bij Uno-X, rijdt alleen door. Het peloton houdt de Noor echter op 20 seconden en rekent hem op 10 km van de finish in.

In de slotkilometers probeert onder andere Alec Segaert nog samen met twee anderen weg te rijden, maar het wordt een sprint met een grote groep. De Brit Samuel Watson, als junior nog winnaar van de Guido Reybrouck Classic, haalt het voor de Deen Changizi en de Fransman Retailleau.