Brit wint wielerklassieker Menen-Kemmel-Menen

De wielerklassieker voor junioren Menen-Kemmel-Menen (het vroegere Gent-Menen) start dit jaar voor het eerst in Reningelst, met twee keer de Kemmelberg. 127 km, waarvan 80 in lijn en de rest verdeeld over vijf plaatselijke rondes in Menen.

Het is de Brit Lucas Jowett (45) die de debatten opent, de Brit van het team van ploegleider Nico Mattan. Het peloton laat niet begaan, tijdens de tweede beklimming van de Kemmel zien we opnieuw alles samen, al zijn Jowetts pijlen nog niet allemaal verschoten, zal later blijken.

Twee nieuwe leiders: opnieuw een Brit, William Smith (127) samen met een Nederlander. Waarbij nog vijf renners komen aansluiten, onder wie ondermeer de Nederlander Sjoerd Te Neijenhuis (116) en tweedejaars Bart Bolle uit Zarren (met nummer 3) van CT Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare.

De zeven leiders gaan met een halve minuut voorsprong de vijf plaatselijke ronden in, maar hun voorsprong slinkt en alleen Smith (127) en Te Nijenhuis (116) kunnen voorop blijven. Het duo krijgt in de voorlaatste ronde het gezelschap van Warre Van den Meerssche (17) uit Tielt, en daar is -opnieuw- de Brit Lucas Jowett (45) en de Duitser Gus Otte (69), die moet in de laatste kilometer de rol wel lossen. Vijfentwintig seconden voorsprong is voldoende, de vier blijven net voorop.

Van Den Meerssche zet de spurt in, maar loopt nog op een counter van de snellere Smith. Geen West-Vlaamse winst in Menen, dat is al van 2016 geleden met Lothar Verhulst. In de drie laatste edities (2017-2018-2021) won telkens een Nederlander, dit jaar is het dus een Brit.