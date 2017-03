Britse Park wint in Oostduinkerke

Ondanks de concurrentie op de kalender stonden toch 86 deelneemsters aan de start van de dameskoers in Oostduinkerke. Ann-Sophie Duyck was er niet bij. De renster uit Hulste pakte eerder deze week een rit in de Setmana Ciclista Valenciana en werkte nog de laatste etappe van de Spaanse rittenkoers af. Het was vooral uitkijken naar de prestatie van Fenna Vanhoutte uit Diksmuide, die terugvecht na een moeilijk seizoen door klierkoorts.

De Franse Margot Dutour en de Zuid-Afrikaanse Jonker kruidden het koersbegin. Zij kregen een maximale voorsprong van 1'45". Dutour moest na 43 kilometer passen met krampen. Jonker kreeg daarna het gezelschap van Pilz en Park. De drie kregen weinig tegenwerking van het peleton en mochten sprinten voor de zege. De 20-jarige Park nam in de sprint vlot de maat van haar medevluchtsters. Op ruime afstand won Fenna Vanhoutte van Lotto-Soudal de sprint van het peleton voor de vierde plaats.