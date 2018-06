Britse piloot naar brandwondencentrum

Vanmiddag is tijdens de rally van Ieper een Britse piloot met ernstige brandwonden naar het brandwondencentrum van UZ Gent afgevoerd. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar.

Het ongeval deed zich voor toen de piloot in Vlamertinge wou bijtanken. Blijkbaar was er in de brandstoftank overdruk ontstaan, waardoor op dat moment brandstof vrijkwam. De brandstof kwam op de gloeiend hete motor terecht en veroorzaakte een steekvlam. De brandweer kon de brandende motor wel snel blussen.

Slachtoffer niet in levensgevaar

De bestuurder werd met ernstige brandwonden afgevoerd naar het brandwondencentrum van het UZ Gent. Het slachtoffer verkeert niet in levensgevaar. Zijn co-piloot werd met lichtere verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis van Ieper.