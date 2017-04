“De Club Brugge Academy is verheugd te kunnen melden dat Club Brugge en Lars Dendoncker vandaag een overeenkomst bereikten voor de komende seizoenen. Lars speelt al sinds U9 voor blauw-zwart en komt het best tot zijn recht in de as van het veld. Als U16'er traint en speelt hij dit seizoen bij onze U17. Lars maakt ook deel uit van de nationale ploeg U16”, aldus Club Brugge.

Afwachten of er binnenkort een broederstrijd op het veld volgt.