De broers Ian en Ryan Lodens uit Knokke-Heist blijven de absolute top in het jiujitsu.

Op het wereldkampioenschap in Abu Dhabi pakten ze opnieuw het goud bij de mannelijke duo's. De broers begonnen als topfavoriet aan het tornooi, ook al omdat ze de regerende Europese kampioenen zijn. En Ian en Ryan stelden niet teleur, alhoewel ze het niet cadeau krijgen van de sterke concurrentie uit Thailand. Het is al de derde opeenvolgende wereldtitel voor de Lodensbroers. Ook de derde broer, Ray, komt vandaag nog in actie op het WK.