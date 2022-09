Broers Maes maken zich klaar voor WK triatlon

Na drie jaar afwezigheid strijden de beste triatleten ter wereld er weer voor de hoogste eer. Bij de agegroupers, dat zijn de niet-professionele triatleten, zitten ook twee broers, Reinout en Elewout Maes uit Vichte.

Zwemmen in de Stille Oceaan, fietsen tussen de lavavelden en lopen in de hitte van de namiddag. Hawaii is alleen al door de omstandigheden een zware dobber. "Triatlon is een levensstijl. De opofferingen zijn zwaar, de impact op je leven is groot, maar de voldoening achteraf kan dat ook zijn", leggen de broers uit.