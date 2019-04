Zuienkerkenaar Giani Vandenbroucke van het Triatlon Brugge Team haalde op het WK duatlon voor junioren in Pontevedra een knappe derde plaats.

De 18-jarige duatleet en triatleet finishte zijn 5 km lopen, 20 km fietsen en nog eens 2.5 km lopen in 54' 42". De Oekraïner Vitalii Vorontsov eindigde tweede in 53' 42". Sergio Baxter Cabrera uit Spanje won uiteindelijk in 52' 58".