Brugge bezorgd over kampioenenviering

Want zondagavond al kan Blauw-Zwart de landstitel binnenhalen, met wat geluk én medewerking van Anderlecht. De pas heropende cafés zijn niet berekend op een invasie van supporters en het losbarsten van een titelfeest, dat door corona nog altijd verboden is. De politie zal ingrijpen als dat nodig is.

Burgemeester Dirk De fauw: “Zelfs supporters uit het verre Limburg willen hier de titel komen vieren. Maar hier 1.000 mensen laten zitten en bedienen dat is niet mogelijk. We raden mensen aan om thuis te blijven. Op een later tijdstip zullen we zeker een grote kampioenenviering organiseren.”

Moeilijk in te schatten

De horecazaken op De Platse in Sint-Andries zijn er niet gerust op. Want ze mogen alleen zittende klanten ontvangen. Sabine Dhoore, café Comptoir: “Voorlopig mag je maar met vier aan tafel zitten en 50 man ontvangen. Dat gaat niet. Hier zullen duizenden supporters zijn. Dat lukt niet.”

Echt coronaproof verliep de doortocht van de spelersbus twee weken geleden niet. Maar de politie liet begaan, zonder grote incidenten. Zondag staan de ordediensten wel klaar om in te grijpen. Burgemeester Dirk De fauw: “Het is niet volledig in te schatten. De politie is voorbereid. Er zijn voldoende manschappen. Er is ook nog overleg met de horeca. Een aantal sluit zondag om 15u. Anderen sluiten de hele dag.”

Voor Club Brugge de champagne mag laten knallen moet wel rekenen op Anderlecht. Als paarswit zaterdag wint van Genk, hebben Vormer en Co zondag genoeg aan een gelijkspel tegen Antwerp.