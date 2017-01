Brugge blaast Elfstedenronde nieuw leven in

Opnieuw op de wielerkalender in 2017: de Elfstedenronde. De stad Brugge en organisator Golazo sports blazen deze legendarische eendagskoers nieuw leven in, in combinatie met een toertocht en een Cyclo Festival daags voordien. Afspraak op 17 en 18 juni in Brugge. De wedstrijd maakt deel uit van...

De eerste Elfstedenronde werd in 1943 gereden. De koers groeide in de jaren ’50 en ’60 uit tot een begrip in West-Vlaanderen en ver daarbuiten, maar verdween halfweg de jaren ’70 van de kalender. Na een korte heropflakkering eind jaren ’80 viel in 1989 het doek over de Elfstedenronde… maar anno 2017 is de koers dus opnieuw springlevend.

De Elfstedenronde voor profs start op zondag 18 juni op de Markt in Brugge. De wielerfans kunnen er ‘s ochtends de ploegenpresentatie bijwonen. Na de feestelijke start op de Markt van Brugge zetten de renners koers richting Oostkamp, waar op de N50 de officiële start zal plaatsvinden. Via Wingene, Tielt, Ardooie, Ingelmunster, Izegem, Roeselare, Hooglede, Staden, Houthulst, Diksmuide, Nieuwpoort, Middelkerke, Oudenbrug, Bredene, De Haan en Zuienkerke keert het peloton terug richting Brugge.

Wielererfgoed

Op zaterdag kan al wie wil, de profs voorafgaan op quasi hetzelfde parcours. De fietsers hebben de keuze uit een toertocht van 30, 80 of 150 km en er is een Elfstedentocht Cyclo Festival met allerhande fietsanimaties.

“We zijn in de eerste plaats verheugd dat we van de Stad Brugge de kans krijgen om dit mooi wielererfgoed terug op de kaart te zetten”, aldus Christophe Impens van Golazo sports. “We gaan van 17 en 18 juni een jaarlijks terugkerend wielerfeest maken. Iedereen die graag op de fiets zit, is welkom op zaterdag. Aan de profrenners bieden we een ideale wedstrijd aan als laatste test op het Belgisch Kampioenschap een week later en op de Ronde van Frankrijk. Het parcours doet de meest selectieve kasseistroken van de provincie West-Vlaanderen aan. De winnaar zal over sterke benen moeten beschikken.”

De Elfstedenronde zal live worden uitgezonden. Meer details volgen snel.