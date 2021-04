Brugge organiseert 'Ronde in Vlaanderen' voor wielrenners met beperking

Op zondag 2 mei is Brugge de startplaats voor de eerste 'Ronde In Vlaanderen'. op die 'International Paracycling Classics Ronde In Vlaanderen' is er handbike, cycling, tri-cycle en tandem voor mannen en vrouwen met een beperking. De finish is in Ronse.

Dat de Ronde van Vlaanderen in 2023 terugkeert naar Brugge was intussen geweten, tot die tijd is er toch al de Ronde ín Vlaanderen. De wielerklassieker voor mannen en vrouwen met een beperking omvat vier disciplines, vertrekt vanuit Brugge om daarna in Ronse aan te komen. "Paracycling is de laatste jaren aan een stevige opmars bezig", zegt schepen van Sport Franky Demon. "En dat is niet meer dan terecht. Want in de media worden meestal enkel de prestaties van de 'gewone' wielrenners belicht, terwijl deze atleten met een beperking minstens even zware inspanningen leveren."

Ook tijdens het WK wielrennen waarvan de tijdritten in september tussen Knokke-Heist en Brugge worden gereden, wil de stad Brugge aandacht besteden aan paracyclisme. "We hopen in de toekomst nog meer sport en topsport voor personen met een beperking te kunnen faciliteren in onze stad", zegt schepen van Welzijn Pieter Marechal.

De Ronde in Vlaanderen is op 2 mei, van Brugge naar Ronse.