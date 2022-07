Bruggeling Vandenbussche pakt goud op WK roeien voor beloften

Op het WK roeien voor beloften in het Italiaanse Varese heeft Tristan Vandenbussche uit Brugge samen met zijn roeipartner Aaron Andries zaterdag de gouden medaille veroverd in de dubbeltwee.

Aaron Andries en Tristan Vandenbussche, eerder in de reeksen en de halve finales ook het sterkste duo, maakten het verschil in het tweede deel van de A-finale. Uiteindelijk haalden de Bruggeling en de Gentenaar het in 6:18.64 met meer dan drie seconden voorsprong op de Moldaviërs Alexandr Bulat en Ivan Corsunov (6:21.86). De Ieren Konan Pazzaia en Brian Colsh (6:23.19) volgden op iets minder dan vijf seconden. Volgens de Belgische roeifederatie gaat het om de eerste Belgische boot met een wereldtitel bij de beloften in een olympische categorie.