Brugsche Rugby Club is ‘Best of the West’

Het duel tussen Brugge en Kortrijk geldt voor beide teams al jaren als de grote afspraak van het seizoen, maar deze wedstrijd krijgt door de inzet van de leidersplaats nog wat extra pit.

De thuisploeg pakte het heft in handen en domineerde de eerste helft. Met een 17-0 tussenstand trokken beide ploegen de rust is. In de tweede helft behield Brugge de controle over de partij. Kortrijk knokte zich wel beter in de wedstrijd, maar de zege en de bijhorende leidersplaats van de thuisploeg kwam nooit in gevaar. De Brugsche Rugby Club kroont zich met 34-7 afgetekend tot overwinnaar en mag zich dus tot de terugwedstrijd 'best of the west' noemen.