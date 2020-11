De Brugse Maxime belandde haast toevallig als 14-jarige skater in de wereld van het breakdancen. Een schoolvriend introduceerde haar en een workshop bij Rose Deleyn van Morris deed de rest. Acht jaar later behoort B-girl Mad Max, zoals Maxime genoemd wordt, tot de absolute wereldtop. Met de Red Bull BC One van volgend weekend en de Olympische Spelen van 2024 in het vizier, brandt Mad Max van ambitie.