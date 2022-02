Fans van wintersport richten de ogen nu op de Winterspelen, maar de echte koukleumen nemen op dit moment deel aan de wereldkampioenschappen Ice Swimming in Glogow (Polen). Célestine Van Hoorickx uit Brugge is op weg naar haar tweede medaille.

Samen met Danny Ravau uit Heule is Celestine naar Polen getrokken voor de IISA (International Ice Swimming Association) Wereldkampioenschappen. Gisteren behaalde ze brons op de 500m freestyle in de leeftijdscategorie 40-44, in 8'38''. Vandaag zwom Célestine de 1000 m freestyle. Ze eindigde tweede in haar serie, in een tijd van 18'4''. De einduitslag is nog niet gekend.

Morgen zwemt Celestine nog de 250m. Maandag keert ze samen met Danny terug naar 'warmere oorden'.