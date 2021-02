Brute pech voor Club: ook Mignolet en De Ketelaere testen positief

Dat duel zullen ze dus hoogstwaarschijnlijk missen, maar Club uit wel zijn twijfels bij het resultaat van de testen, die door de UEFA uitgevoerd worden, volgens het protocol van de Europese Voetbalconfederatie. "Beiden hebben geen symptomen en bleken in het verleden bij de UEFA-testing vals positief", klinkt het in de mededeling van Club. "Simon en Charles testten afgelopen vrijdag/zaterdag ook nog negatief bij testen van de Pro League. Daarom zal er woensdagmiddag een nieuwe test worden afgenomen door hetzelfde UEFA-labo."

Vorige week kon Club Brugge in de heenwedstrijd in de Oekraïense hoofdstad niet rekenen op Matej Mitrovic, Stefano Denswil, en sterkhouders Mats Rits, Noa Lang en Hans Vanaken. Zij legden in de aanloop naar het duel een positieve test af, net als de volledige trainersstaf. In Kiev werd Philippe Clement op de bank dan ook vervangen door Rik De Mil, de coach van de Brugse beloftenploeg. Ondanks de vele afwezigheden dwong Club Brugge toch een 1-1 gelijkspel af, gezien het uitdoelpunt een uitstekend resultaat in Europa. De terugwedstrijd is voor donderdagavond in Brugge (21u).

En wat met de andere 5 spelers?

Voor het met 3-0 gewonnen competitieduel van maandag in de 27e speeldag van de Jupiler Pro League zaten Mitrovic, Denswil, Rits, Lang en Vanaken nog in quarantaine, net als de trainersstaf. De verwachting is dan ook dat zij niet op tijd virusvrij zullen geraken voor de terugwedstrijd van donderdag, er wordt eerder gemikt op de competitiewedstrijd van komend weekend tegen AA Gent. In totaal zou Club in de Europa League zo zeven spelers moeten missen.

Het coronavirus heeft de voorbije maanden al zwaar toegeslagen bij blauw-zwart. Voor Mignolet is het zelfs al de tweede besmetting: bij zijn eerste positieve test miste hij eind oktober het Champions League-duel op bezoek bij Zenit Sint-Petersburg, op de eerste speeldag in groep F. Ook Odilon Kossounou en de intussen uitgeleende Michael Krmencik waren er toen niet bij vanwege COVID-19, net als algemeen manager Vincent Mannaert. Eerder waren Brandon Mechele en David Okereke bij Club Brugge een tijdje out na een besmetting met het coronavirus. Eduard Sobol raakt in november besmet bij de Oekraïense nationale ploeg, in december testten aanvoerder Ruud Vormer, de intussen naar OHL vertrokken Siebe Schrijvers en reservedoelman Ethan Horvath positief.