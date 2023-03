"Buit is nog niet binnen": spelers Knack Roeselare blijven met voetjes op de grond

"Na de wedstrijd was er die ontlading," zegt Mathijs Verhanneman. "Na elke set was er ook ontlading maar stonden we ook meteen met de voetjes op de grond. Volgende set, opnieuw werken. Maar wat een uitgangspositie, ongelofelijk."

"Dat is de kunst van Roeselare. Wij maken heel weinig fouten," zegt coach Steven Vanmedegael. "Elke fout die je tegen ons maakt wordt afgestraft. Je ziet in de Italiaanse competitie vaak dat elke ploeg alles of niets speelt. Zo breng je je in balans met de tegenpartij. Maar als wij weinig fouten maken, dan komen die bij Modena nog sterker naar voren. Dat is zeker één van de aspecten waardoor ze vandaag de boot ingaan." (lees verder onder de foto)

"Zij kwamen vandaag moeilijk tot scoren toe en dat was onze sterkte, we hebben er hier met twaalf hard voor gevochten, dit is genieten," zegt Stijn D'hulst.

Maar bij Roeselare beseffen ze ook: de buit is nog niet binnen. "Modena kan een stuk beter dan ze vandaag tonen," beseft Pieter Colman. "Als ze op Schiervelde hun niveau opkrikken komen wij er misschien niet aan te pas. We moeten nederig blijven."

Supporters door het dolle heen

De ontlading bij de supporters is zo mogelijk nog groter: zij waren vanop de tribunes door het dolle heen.