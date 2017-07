Bultheel mag kruis maken over WK atletiek

De 31-jarige specialist van de 400 horden is ondertussen al terug aan het trainen, maar geraakt niet tijdig fit. Om zich voor het wereldkampioenschap in Londen te plaatsen moest Michäel Bultheel voor 23 juli onder de 49.35 lopen. Die ambitie heeft hij nu opgeborgen. Hij kwam in mei één keer in actie, ook al met felle pijn aan de grote teen, en noteerde toen 52.23.

De blessure sleepte maanden aan, en verhinderde Bultheel van het trainen op wedstrijdspikes. Bultheel wist zich in het verleden al voor vier EK's, twee WK's en twee Spelen te plaatsen.