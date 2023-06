CAAAP Duatlon Kortrijk krijgt dezelfde winnaar als vorig jaar

Op deze 18e editie van de CAAAP Duatlon Triatlon in Kortrijk is het vooral uitkijken naar de West-Vlaamse broers Thibaut en Nicolas de Smet. Zij werden hier vorig jaar 1ste en 3de met tussen hen in tweevoudig winnaar Guust de Smul.

In de eerste ronde loopt een compacte groep samen, met voorop Thibaut De Smet. In de tweede loopronde neemt De Smet ex-winnaar Guust De Smul mee in zijn zog. Nicolas de Smet zit dan nog wat verder in een achtervolgend groepje. Na 6.6km lopen volgt 44km fietsen. Daarin neemt de oudste van de broers De Smet afstand van zijn tegenstanders. Na een ronde fietsen is zijn bonus al een goede minuut. De andere De Smet strijdt intussen om plek 3 met Vic Vandendaele. Vooraan houdt Thibaut zijn strakke fietstempo aan. Met twee minuten voorsprong begint hij aan z'n laatste 2.7 km lopen en dan is de zege binnen, Thibaut De Smet wint voor het tweede jaar op rij de Duatlon in Kortrijk.