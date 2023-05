Caleb Ewan sprint naar deugddoende overwinning

Na een spervuur van demarrages slaagden Thibau Verhofstadt, Yentl Vandevelde, de Brit Jacob Scott, de Australiër Declan Trezise, de Duitser Joshua Huppertz en de Nederlanders Bram Dissel en Jasper Haest erin een vroege uitval op te zetten. Het zevental sprokkelde vlug een voorsprong bijeen van meer dan vier minuten.

Met nog 50 kilometer voor de boeg was de voorgift geslonken naar twee minuten, dit door toedoen van de renners van Soudal Quick-Step, Intermarché-Circus en Lotto Dstny die op een massaspurt aanstuurden.

Bij het ingaan van de laatste plaatselijke omloop, van 41,3 kilometer, was de voorsprong van de zeven vroege vluchters gezakt naar anderhalve minuut. Bij de passage op de kasseizone van de Beerbosstraat verloor Verhofstadt voeling met de kopgroep door pech en hielden we voorin nog zes renners over. Het peloton liet dat gezelschap nog even voor zich uitzwemmen maar in de laatste vier kilometer voor de eindmeet smolt alles samen. Haest spartelde als laatste tegen.

De lang op voorhand aangekondigde massasprint was daarop een feit. Caleb Ewan liet iedereen achter zich en boekte zo zijn eerste zege van het seizoen in het shirt van zijn team Lotto Dstny. Hij won op 14 januari ook al de Schwalbe Classic in de trui van de nationale ploeg van Australië.

Ewan volgt zijn teamgenoot Arnaud De Lie op op de erelijst van de Van Merksteijn Fences Classic-GP Marcel Kint.