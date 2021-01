Cant pakt 12de Belgische driekleur op rij

Sanne Cant (Iko-Crelan) heeft zondag in Meulebeke voor het twaalfde jaar op rij het Belgisch kampioenschap veldrijden bij de vrouwen gewonnen.

De dertigjarige Cant ging er in West-Vlaanderen al in de eerste ronde vandoor en bouwde al snel een voorsprong op van een twaalftal seconden op eerste achtervolgster Lotto Kopecky, de Belgische kampioene op de weg en tegen de klok. Kopecky werd uiteindelijk tweede op 22 seconden, het brons ging naar Alicia Franck. Voor Sanne Cant was het de twaalfde nationale titel op rij, maar nog maar haar eerste zege dit seizoen. Internationaal moet ze immers de hegemonie van de Nederlandse veldrijdsters ondergaan.