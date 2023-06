Carl Hoefkens is de nieuwe coach van Standard

"We zijn erg blij met de aanwerving van Carl Hoefkens, die ons meteen voor zich wist te winnen met zijn visie op voetbal en zijn enthousiasme om bij onze club te komen", zegt voetbaldirecteur Fergal Harkin op de clubwebsite. "We zijn ervan overtuigd dat hij de juiste persoon is om ons werk voort te zetten en de doelen te bereiken die we voor de toekomst hebben gesteld."

Het wordt pas de tweede job als hoofdtrainer voor Hoefkens. Van mei tot december 2022 was hij de coach van Club Brugge, waar hij eerder als jeugdtrainer en assistent aan de slag was. Als speler verdedigde hij de kleuren van Lierse, Lommel, Westerlo, Germinal Beerschot, Stoke City, West Bromwich Albion, Club Brugge en KV Oostende.