Carlier en Lefèbvre mooi 5de in Palma de Mallorca

Yannick Lefèbvre uit Oostende en Tom Pelsmaekers zijn in de 49er-klasse 5de geworden. Ook Maité Carlier werd 5de, in de Laser Radial-klasse.

Het duo won in het Spaanse Palma de Mallorca twee van hun 15 races. Helaas kregen ze gisteren niet de kans om nog een keer te schitteren, want door de te sterke wind konden de 49ers niet starten aan hun medalrace. Daardoor zijn Lefèbvre en Pelsmaekers 5de gebleven. Vorig jaar werden ze nog 20ste.

Ook Maité Carlier uit Bredene liet van zich spreken in de Laser Radial-klasse. Carlier pakte een knappe 5de plaats. Evi Van Acker won de medalrace, maar na haar diskwalificatie op vrijdag kwam ze niet meer in aanmerking voor een medaille. Van Acker moest vrede nemen met een 8ste plaats. Emma Plasschaert werd 20ste in Palma de Mallorca. Bij de mannen was er een 16de plaats voor Wannes Van Laer.