Carton pakt derde Belgische titel

Louise Carton (22) is opnieuw Belgisch kampioene veldlopen. Het is haar derde opeenvolgende nationale titel in het veld.

Carton deed het in het begin van een zonnig Belgisch Kampioenschap wat rustiger aan. Ze dulde het gezelschap van vijf andere meisjes, met daarbij ook Hanna Vandenbussche. Carton won dit seizoen al alle manches van de crosscup en het Belgisch Kampioenschap in Wachtebeke vandaag was de laatste manche. Op twee ronden van het einde liep de Oostendse dan toch weg van de rest. In geen tijd bouwde ze een indrukwekkende voorsprong op en pakte solo opnieuw de Belgische titel. Sofie Van Accom werd op ruime afstand tweede, de Britse Barnes was derde, Imana Truyers pakte brons op het BK. Hanna Vandenbussche werd 5de.