Carton weer aan zijlijn na nieuwe blessure

De Oostendse atlete sloeg haar linkerenkel om en geeft forfait voor het BK veldlopen, dat 25 februari in Brussel gelopen wordt. Eerst was het zware oververmoeidheid die Louise Carton aan de kant hield, in november volgde een enkelblessure. Die leek achter de rug en zondag maakte ze met een achtste plaats in Rotselaar haar comeback in het veld.

Daar liep het opnieuw mis voor de Oostendse. "Mijn lichaam was niet hersteld van de ziekte van twee dagen eerder. Dat heeft mogelijks bijgedragen aan het oplopen van een nieuwe blessure", liet Carton weten op Instagram. Gisteravond gaf de drievoudige Belgische veldloopkampioene nog wat meer uitleg. "Ik heb in Rotselaar mijn linkerenkel omgeslagen. Ik vermoed dat de revalidatie vrij vlot zal gaan, want ik ben het intussen gewoon", zei ze met een knipoog. "Ik doe niet mee aan het BK in Brussel. Ik neem nu geen risico's meer."