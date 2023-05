Cats vertrokken naar trainingskamp in Spanje

Dat EK begint voor de Cats op 15 juni, met een match tegen gastland Israël. Ze willen beter doen dan hun derde plaats twee jaar geleden.

Julie Vanloo: " Ik ben een dromer, dus ik hoop zo hoog mogelijk. Ik steek dat niet weg. Ik hoop dat we zo ver mogelijk geraken. Het zou mooi zijn."

Emma Meesseman: "Iedereen gaat om zo hoog mogelijk te halen. Ik ben altijd iemand die stap per stap gaat en begint met de eerste ronde te overleven. Anders is er al geen sprake meer van medailles of eventuele Olympische Spelen. Gewoon evolueren tijdens het toernooi."