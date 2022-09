Cats winnen, Emma Meesseman wel uit met kuitblessure

In Australië was het een makkelijke zege, waarmee de Cats zich ook plaatsen voor de kwartfinales op het WK. Opvallend: kersvers wereldkampioen wielrennen Remco Evenepoel kwam supporteren voor de Cats, met Yves Lampaert naast zich. Niet toevallig natuurlijk, want ook het WK wielrennen was in Australië. Morgenvroeg speelt België nog z’n laatste groepsmatch, tegen China.

Enige minpunt was de kuitblessure voor topspeelster Emma Meesseman uit Ieper. Het gevolg is een "onmiddellijke terugtrekking uit de competitie".