CD&V wil geweld tegen stewards in voetbalstadia strenger bestraffen

Kamerlid Franky Demon dient een wetsvoorstel in om de voetbalwet aan te passen.

“Stewards en hulpverleners hebben een zware, vaak ondankbare job om de veiligheid in en rond de stadions te handhaven. Dat doen ze bijvoorbeeld door controles uit te voeren op toeschouwers, geweld aan te pakken, maar ook hulp te verlenen bij ongevallen. In deze taak verdienen ook zij optimaal beschermd te worden. Agressie tegen deze stewards is onaanvaardbaar en willen we met dit voorstel sterker ontraden. Daarom verdubbelen we de minimumstraf voor geweldplegers. Voetbal moet een feest blijven voor iedereen. Wie agressief is tegen stewards, brengt iedereen in gevaar", klinkt het bij Demon.

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden komt binnenkort met een wetsontwerp waarin de minimumstraffen voor het binnenbrengen en gebruiken van pyrotechnische middelen in voetbalstadia worden opgetrokken.

Franky Demon neemt nu het initiatief om ook de minimumstraf voor geweld tegen hulpverleners en stewards op te trekken tot een minimale administratieve geldboete van 1000 euro en een minimaal administratief stadionverbod van twee jaar. Met het voorstel zal dit geweld dus op hetzelfde niveau bestraft worden als voor het onrechtmatig betreden van het voetbalveld.