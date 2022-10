Centrum Madrid kleurt Blauw Zwart: Club Fans zijn er klaar voor

Vanavond neemt Club Brugge het in Madrid op tegen Atlético, na een historische 9 op 9 is Blauw Zwart op weg richting de achtste finales van de Champions League. En ook Club NXT u19 won vandaag met 1-2 bij Atlético Madrid. Niño Heredia (9.) zette Atlético vroeg op voorsprong op strafschop, meteen de ruststand. Rond het uur sloeg Club tweemaal snel na elkaar toe, via Kaye Furo (59.) en Lenn De Smet (63.). Nadien bleven nieuwe doelpunten uit. Club NXT speelt in het Champions League Path, waarin een poulesysteem gebruikt wordt. De groepswinnaars stoten door naar de achtste finales, de runner-ups naar de barrages.

