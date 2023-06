Het was RWDM-eigenaar John Textor die de overstap vandaag bekend maakte. De Amerikaan zette eerder deze week nog voormalig CEO, Thierry Dailly, aan de deur. Gauthier Ganaye wordt zoals verwacht zijn vervanger. Ganaye gooide hoge ogen in z’n eerste seizoen bij KV Oostende, waar hij onder coach Blessin als vijfde in het klassement eindigde. Met de aanstelling van de Fransman hoopt Textor een competitieve kern te kunnen samenstellen voor het komende seizoen in de Jupiler Pro League.